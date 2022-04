Honger naar de bal blijft bij Rachid Boughalab zelfs in vastenmaand onverminderd groot

Derde klasse Robur loopt tegen muur op en mist koppositie, Albatross na rust onder de voet gelopen

Donderdagavond zijn twee inhaalduels gespeelde in de zondag 3e klasse D. Robur et Velocitas had de koppositie weer over kunnen nemen (op doelsaldo), maar kwam tegen ABS niet verder dan 0-0. Albatross werd in de tweede helft volledig overlopen door Warnsveldse Boys en moest een half dozijn treffers incasseren.

14 april