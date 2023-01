In een competitie die alle kanten op kan, kijkt FC Horst weer naar boven

Koen Logen is blij dat hij na blessure­leed weer kan voetballen voor SV Epe: ‘Hoop nog tijdje mee te gaan’

De werelden van WHC en Epe liepen tot voor kort ver uiteen. De één lange tijd kind aan huis in de hoofdklasse, de ander veelal actief in de tweede en derde klasse. De routine en het kwaliteitsverschil was zaterdag dan ook zichtbaar (2-0). Toch kan Epe-aanvaller Koen Logen ook genieten van het avontuur van zijn club in de eerste klasse, ondanks de zevende nederlaag op rij.

21:22