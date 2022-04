In het koppie moet het goed zitten, dat maakt het verschil; ESC en Hulshorst bewijzen het

Derde Divisie Bruce Lücke is helemaal kapot, maar blij dat hij de negentig minuten weer eens vol heeft gemaakt

Met een zwaarbevochten, maar verdiende 2-1 zege op Staphorst nam VVOG weer wat afstand van de directe degradatieplaatsen. Het was voor het laatst in september 2018 dat de Harderwijkers twee wedstrijden op rij wonnen in de derde divisie. Bruce Lücke was blij met de punten en dat hij eindelijk weer een hele wedstrijd binnen de lijnen stond.

