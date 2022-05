Jürgen Schefczyk maakt na blamage direct plaats bij hoofdklasser Scherpenzeel

De nederlaag van zaterdag tegen het al lang en breed gedegradeerde Rijsoord (2-1) was de druppel voor Schefczyk, zo stelt hij in een verklaring op de website van de club: „Na de wedstijd tegen Rijsoord ben ik tot het inzicht gekomen dat ik het team in deze situatie niet meer voldoende kan helpen om in de resterende wedstrijden tot betere resultaten te komen. Omdat het belang van de club boven alles gaat, heb ik het bestuur daarom vandaag medegedeeld mijn taken als hoofdtrainer van Scherpenzeel per direct neer te leggen.”