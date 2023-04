KCVO mazzelt maar koestert de punten, Epe speelt in doelpuntrijk duel gelijk

Na zes nederlagen op rij slaagde Epe er eindelijk weer eens in een punt te pakken: 3-3. Het was volgens trainer Martijn de Haas een prima wedstrijd. „Het was een wedstrijd met een hoge intensiteit en we hebben alles gegeven. Heerenveen is ook een ploeg met veel dynamiek en beweging, daar waren we ook voor gewaarschuwd, en daar hebben we ons goed tegen gewapend. En onze drie spitsen scoorden allemaal, dat is ook wel eens mooi.”

Epe - Heerenveen 3-3 (1-2). 0-1, 1-1 Maurits de Jong, 1-2, 2-2 Luke Berkhoff, 3-2 Lars Krijgsman, 3-3.