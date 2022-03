Keeper Siemen Reusken voelt zich senang op De Voorwaarts: ‘Titel is zeker weten reëel voor WSV’

De doelman uit Loenen, drie jaar geleden overgekomen van Loenermark en in zijn jeugdige jaren acterend voor PEC Zwolle, heeft het zeer naar zijn zin op sportpark De Voorwaarts. Het talent heeft zijn contract in Apeldoorn-Zuid met een jaar verlengd, ondanks het feit dat hij enorm ambitieus is. ,,Maar die ambities kan ik ook hier volgen, we gaan namelijk vol voor de eerste klasse. De titel is namelijk heel reëel omdat we een team vol potentie hebben. En ja, we staan niet voor niets zo hoog op de ranglijst.”