Ketser Brummen-doelman Plant brengt Albatross verder

Robur et Velocitas terug in derde klasse

17:35 Robur et Velocitas is gedegradeerd naar de derde klasse. De tweede wedstrijd in de nacompetitie tegen Suryoye-Mediterraneo ging met 1-2 verloren. Na twee seizoenen in 2J moeten de Apeldoorners het volgend seizoen dus weer een niveau lager laten zien.