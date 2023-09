KNVB laat zien dat het minder geduld heeft met onsportief gedrag: punt aftrek voor Nunspeet en WHC

De KNVB liet onlangs weten klaar te zijn met het toenemend aantal zwaardere excessen op en langs het voetbalveld. Nunspeet en WHC hebben nu al gemerkt wat het gevolg is. Zij kregen een punt aftrek in de bekercompetitie voor ongeregeldheden tijdens hun onderlinge wedstrijd.

De voetbalbond had voor de competitiestart al aangegeven minder geduld te hebben met ongewenst gedrag in het amateurvoetbal.

Het bekerduel tussen de streekgenoten werd ontsierd door een massaal opstootje tussen de spelers kort voor het einde van de wedstrijd, waarbij WHC’er Luke Roodenburg de rode kaart kreeg. Het duel was echter tot dat moment sportief verlopen en werd ook na het opstootje niet tijdelijk stilgelegd. Na het voorval werd de wedstrijd gewoon uitgespeeld en was er geen sprake van een onvriendelijke of gespannen sfeer. Spelers van beide clubs keuvelden rustig na met elkaar. Toch startte de bond een onderzoek en het gevolg is nu een punt aftrek voor beide clubs.

WHC-trainer Stephan Rahantoknam bevestigt dat de aftrek het gevolg is van het opstootje. ,,Er is onderzoek gedaan en daar is dit gekomen. Jammer, was niet nodig geweest. Aan het begin van het seizoen zijn de straffen vaak steviger. Op- en aanmerkingen richting de scheidsrechter leveren direct een kaart op. Later in het seizoen worden vaak minder lange schorsingen gegeven voor dezelfde overtreding”, constateert Rahantoknam.

De puntaftrek heeft ook sportieve gevolgen. Nunspeet is daardoor al uitgeschakeld voor een vervolg in de beker, terwijl Nieuwleusen nu al zeker is van plaatsing voor de volgende ronde. Voor WHC maakt het punt aftrek weinig verschil: zij moeten hoe dan ook winnen van SVI in de laatste wedstrijd en dat was voor de aftrek ook al het geval.

