Komend weekeinde volop amateurvoetbal: HHC, VVOG en DVS’33 spelen eerste oefenduel in vijf maanden tijd

De supporters van HHC die hun club voor het eerst sinds 7 maart weer in actie willen zien, mogen zich opmaken voor een trip naar Friesland. De tweededivisionist gaat op bezoek bij Harkemase Boys uit de derde divisie. Drie dagen later keert HHC terug op sportpark De Boshoek, voor de ontmoeting met hoofdklasser HZVV uit Hoogeveen. Bij die wedstrijd zijn 150 toeschouwers toegestaan, inschrijven kan via de site van HHC.

In de eerste week van augustus komen de derdedivisionisten volop in actie. Zaterdag 1 augustus nemen VVOG, DVS’33, Sparta Nijkerk en Staphorst het op tegen respectievelijk Duno Doorwerth, AFC, Kozakken Boys en Excelsior’31. Voor Sparta Nijkerk is de oefenwedstrijd tegen Kozakken Boys de derde in deze voorbereiding. Een succes is het echter nog niet. Na de nederlaag in Tiel tegen TEC (2-4) was afgelopen zaterdag ook Noordwijk te sterk (1-2).

De ontmoeting tussen Staphorst en Excelsior’31 staat in het teken van het FINANXE Nederlagen TOP-Toernooi, waarin de thuisclub het ook opneemt tegen Harkemase Boys, PEC Zwolle O21, Feyenoord O21, SC Genemuiden, Rodha Raalte en ONS Sneek. Omdat op 8 augustus zowel de beloften van PEC Zwolle als die van Feyenoord te gast zijn, duren die wedstrijden 45 minuten. De ploeg die Staphorst de grootste nederlaag bezorgt gaat er met de eerste prijs vandoor. Dinsdag 4 augustus komt Harkemase Boys op bezoek. Die dag komen ook VVOG, DVS’33 en Sparta Nijkerk weer in actie.

Hoofdklasser SC Genemuiden begint de voorbereiding komende zaterdag met een duel tegen tweedeklasser Kollum. Dat duel was gepland in Friesland, maar is verplaatst naar De Wetering en duurt 'slechts’ zeventig minuten. Urk wacht een ontmoeting met tweedeklasser Batavia’90 in Lelystad. Op zo’n half uur rijden komt ook Flevo Boys weer in actie. De ploeg uit Emmeloord ontvangt hoofdklasser ACV uit Assen.

Programma 1 augustus: Harkemase Boys - HHC (14.00 uur), VVOG - Duno D (16.00 uur), AFC - DVS’33 (14.30 uur), Kozakken Boys - Sparta Nijkerk (15.00 uur), Staphorst - Excelsior’31 (14.30 uur), SC Genemuiden - Kollum (14.30 uur, 2x35 minuten), Batavia’90 - Urk (14.30 uur) en Flevo Boys - ACV (13.00 uur).

Programma 4 augustus: HHC - HZVV (20.00 uur), Urk - VVOG (20.00 uur), DVS’33 - Sparta Nijkerk (20.00 uur), Staphorst - Harkemase Boys (20.00 uur).