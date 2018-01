Krijns stapt over naar Excelsior’31

Weer hetzelfde liedje bij WSV/FSG Academy

20 januari Persoonlijke fouten blijven WSV/FSG Academy maar dwarszitten dit seizoen. Ook in de thuiswedstrijd tegen Groene Ster was het weer raak. Net als bij de uitwedstrijd in Vlissingen (7-6) ging het in de laatste minuut helemaal mis voor WSV. ,,Op deze manier vlieg je er gewoon uit. Daar valt niet tegen aan te trainen”, zei trainer Anouk Roest na de 5-6 nederlaag.