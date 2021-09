Kwaliteitsinjectie schept verwachtingen op sportpark Berg en Bos, waar Jerry Cooke waarneemt

Nee. Gerrit Brouwer reageerde voor aanvang van de wedstrijd resoluut. Praten over hoe hij zijn huidige situatie ervaart, wil hij niet. Er is al meer dan genoeg gezegd en geschreven over de aanleiding tot zijn schorsing. Totdat de straf achter de rug is, beperkt het lijdend voorwerp zich tot zwijgen en toekijken. Afgaande op de kwaliteitsinjectie die zijn selectie kreeg toegediend, heeft Brouwer in menig opzicht veel om verwachtingsvol naar uit te kijken.