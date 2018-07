Laat meer clubs profiteren van types als Berghuis

Verkering kan bij Apeldoorn­se clubs best tot huwelijk leiden

17 juli In de op tien na grootste stad van Nederland, ruim 160.000 inwoners, is zaterdaghoofdklasser CSV Apeldoorn de hoogst spelende ploeg. Het gros van de voetbalclubs is slechts vierdeklasser. Dat moet véél beter kunnen. Glenn van der Straten dook in de materie, sprak met tal van betrokkenen en legde zijn bevindingen vast in de 9-delige serie Hup FC Zuidbroek! Deel 2: De noodzaak.