Laatste gezamenlijk ritje naar CSV zit er op voor gebroeders Krijns

Elspeet daalt na één seizoen weer af naar de kelder

19:09 Het verblijf van Elspeet in de derde klasse is weer beperkt gebleven tot één seizoen. Door een 3-1 thuisnederlaag tegen Hulshorst viel het doek. Hulshorst speelde zich definitief veilig maar de bonus in de vorm van een periodetitel bleef uit, doordat concurrent Terschuurse Boys ook won.