Lars van Wetering geeft zijn visitekaartje af bij DVS'33

Van Wetering kwam na iets meer dan een uur spelen in het veld voor goalgetter Gökhan Yasar. Binnen een paar minuten was het al prijs voor de invaller. Daar bleef het niet bij. In het restant van het duel liet de net 22-jarige aanvaller, die zijn duels de afgelopen jaren vooral in het tweede speelde, ook nog een loepzuivere hattrick aantekenen. Mede daardoor won de derdedivisionist met 7-2 van de hoofdklasser.