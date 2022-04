Luca Bouwmeester stuwt AGOVV vooruit, winst periodetitel stimulans voor meer

Met een bos bloemen tussen de knuisten geklemd, liet de 23-jarige rechtervleugelverdediger na afloop van de 3-0 zege op Stroe eens rustig de revue passeren hoe de Blauwen de periodetitel wegsnoepten voor de neus van concurrent VVOP. ,,Rond de zeventigste minuut wist ik hoeveel het bij VVOP stond. In de rust heeft de trainer geen tussenstand genoemd. Ons eerste doel was om zelf te winnen, het tweede om zoveel mogelijk te scoren. Ik ben blij dat we dat drie keer gedaan hebben en dat het genoeg was. Dit is toch een prijs, als je het zo mag noemen. Nu we die hebben, geeft het ook wel enige rust. We hebben nog negen finales. Als we die allemaal winnen, worden we kampioen. Dát is ons ultieme doel.”