Makkelijk middagje voor voetbalsters van Klarenbeek, Victoria Boys weer niet in actie

De vrouwen van Klarenbeek hadden zaterdag een makkelijk middagje. De ploeg van trainer Melvin van Schoonhoven klopte tegenstander Winsum met 1-4. Victoria Boys hoefde weer niet in actie te komen. Nu was het tegenstander Hontenisse dat afzegde vanwege corona.

Klarenbeek kwam nooit in de problemen volgens trainer Van Schoonhoven. ,,We kwamen na een half uurtje al op een 0-4 voorsprong en daarmee was het wel gedaan”, verklaarde de nieuwe oefenmeester. ,,Onze eerste helft was heel goed. Liset van Dijk maakte binnen een kwartier twee goals en toen na Kim Heuvelink ook Lisette Luimstra de bal achter de Winsumse doelvrouwe wist te krijgen, hadden we de derde overwinning op zak. De tweede helft was echter niet best, maar in de problemen zijn we niet meer geweest.”

Klarenbeek is na drie gespeelde duels lijstaanvoerder in 1B: ,,Mooi op schema! We hopen dat we deze lijn zo lang mogelijk kunnen doortrekken”, besluit van Schoonhoven.

Victoria Boys

De vrouwen van Victoria Boys hadden eveneens een makkelijke middag maar dan van een geheel andere orde. Corona bleek weer eens spelbreker te zijn en na twee afgezegde bekerduels en een oefen- en competitiewedstrijd die niet doorgingen,was het zondagmiddag weer raak. Coronagevallen noopte Hontenisse tot afgelasting van het duel. Trainer Alparslan Kirboga wordt er een beetje moedeloos van: ,, Ik snap het allemaal maar het heeft wel effect op ons spel want zo komen we nooit goed in ons ritme. We hebben vanmorgen maar weer getraind. Gelukkig spelen we dinsdagavond een bekerduel. Het is te hopen dat die wel kan doorgaan.”