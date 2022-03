Met een beetje meer rust voor het vijandige doel speelt OWIOS zich veilig

De betere kansen hebben, maar niet scoren. Voor OWIOS is dat al langer een probleem dit seizoen. Vorige week behaalde het daardoor geen resultaat tegen de koploper en in meer wedstrijden is het een probleem. Ook tegen laagvlieger OVC kan niet gewerkt worden aan het zelfvertrouwen in de afronding. Een paar dotten van kansen worden al in de beginfase gemist en zo is het op het ontspannen zonnige middag toch onnodig onrustig op het veld.