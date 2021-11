Na SV Orderbos trekt ook Groen-Wit zich terug uit districtsbeker, coronabesmettingen binnen selectie

Robur et Velocitas trekt zich terug uit beker, derby tegen CSV gaat niet door

De voor donderdagavond vastgestelde bekerderby tussen CSV Apeldoorn en Robur et Velocitas gaat niet door. Omdat de door blessures geplaagde zondagderdeklasser geen representatief elftal op de been kan brengen en beide clubs op korte termijn geen andere speeldatum konden vinden, besloot Robur et Velocitas zich terug te trekken uit het toernooi om de districtsbeker.

