Noah Janssen breekt definitief door bij Robur et Velocitas: ‘Hoop nog veel langer basisspeler te zijn’

Derde klasseKomende vrijdag wordt hij in het zonnetje gezet wegens zijn 12,5-jarig lidmaatschap van Robur et Velocitas. Zondag stond hij andermaal in de basis bij de hoofdmacht. Noah Janssen treedt in Apeldoorn in de voetsporen van zijn vader Guido. Zondag won hij samen met zijn ploeggenoten overtuigend van Turkse Kracht Deventer: 5-1.

De in 2003 geboren Noah Jansen speeldetegen Turkse Kracht vrij soeverein alhoewel hij na afloop ook zelfkritisch was. „Ik maakte de nodige foutjes in balbezit, maar over het algemeen ging het wel lekker. Sinds ongeveer een half jaartje zit ik nu bij bij het eerste en dat kwam in eerste instantie vooral door blessures. Aan de andere kant moet ik het natuurlijk wel elke week laten zien en dat gaat op zich wel.”

Gewend

Vrijdag aanstaande is er dus een soort officieel moment. „Jazeker, dan ben ik hier namelijk 12,5 jaar lid, mooi toch?” Dit seizoen begon de centrale verdediger nog bij de Onder-23, juist daar waar zijn vader Guido - die jarenlang als aanvaller actief was in de hoofdmacht van Robur - assistent-trainer is. „Ach, dat ben ik wel gewend hoor, hij is namelijk al heel lang mijn trainer geweest.”

Zoonlief maakte zijn debuut voor het vlaggenschip al enkele jaren geleden, maar destijds kwam het dus (nog) niet tot een definitieve doorbraak. Nu hoopt hij daar wel voor te zorgen. „Toen ik er een half jaar geleden weer bij kwam, was het conditioneel wel zwaar hoor, maar verder ging het goed.”

Daar waar zijn vader Guido dus vooral in de spits stond, is Noah haast overal op het veld te vinden. „Ik heb ook wel linksbuiten en linksback gestaan bijvoorbeeld”, zo vertelt de bijzonder bescheiden voetballer. ,,Maar eigenlijk sta ik het liefst centraal achterin, waar ik nu dus sta. Mijn ambitie is om zeker basisspeler te blijven. En met het elftal wil ik promoveren. Dat moet het belangrijkste doel zijn”, omschrijft hij zijn persoonlijke ambities en die voor het team.

Verschil verkleind

Robur et Velocitas begon in het najaar overtuigend aan het seizoen en pakte de koppositie. De laatste weken na de winterstop zit de klad er een beetje in bij de Apeldoorners en zijn ze ‘afgezakt’ naar plek twee. De achterstand op koploper AZC is echter nog te overzien en daar hielp de overtuigende zege op de Deventenaren ook aan mee. Het verschil is verkleind naar vijf punten dankzij de puntendeling van AZC bij Warnsveldse Boys.

De grote man bij Robur was verder vooral Sven Harmsen. De aanvaller scoorde maar liefst drie keer. Ook Jeffrey van Amersfoort pikte weer een doelpuntje mee net als invaller Daan van der Ven.