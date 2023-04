NSC krijgt met elf tegentreffers een flink pak slaag, Heerde nipt langs Hattem en SEH-VEVO gestaakt

tweede klasse ‘Betonvoet­bal’ en een piepjonge keeper houden Hatto Heim bij Owios van een positief resultaat af

Hatto Heim is zaterdag nog verder in de problemen gekomen na een nederlaag tegen Owios in Oldebroek. De nummer voorlaatst had de ijdele hoop op een succesje bij streekgenoot, om zo van de voorlaatste positie in de tweede klasse I te komen, maar het was juist de thuisclub die zich extra ruimte verschafte.