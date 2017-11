Nunspeet en Hierden gelijk in slaapverwekkend duel

Een winnaar verdiende de wedstrijd tussen de twee Veluwse clubs ook niet. In het eerste kwartier voerde Nunspeet de boventoon, wat ook resulteerde in de 1-0. Dani Schmitz nam een vrije trap en Henk Baum verlengde met het hoofd in de lange hoek. Ewout Mulder haalde vlak daarna een bal van Nunspeet-middenvelder Marnix Tissingh van de lijn.