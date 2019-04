Ongelukkig moment levert KCVO punt op in derby

In de eerste helft wees niks erop dat Vaassen onder de indruk was van de fraaie ambiance op sportpark De Egelbeek. Waar Vaassen gretig was, werd KCVO afgetroefd in de duels en creëerde het nauwelijks kansen. De thuisploeg werd na een half uur spelen gevaarlijk uit een vrije trap, maar Vaassen-keeper Luijkx redde uitstekend. Vlak voor het rustsignaal kwam Vaassen er nog gevaarlijk uit. Invaller Leon Dekic versnelde, gaf strak voor en Alex Sangers prikte beheerst de 0-1 binnen.

Hoge bal

Na de rust gebeurde er weinig. Tot de zeventigste minuut. Luijkx kwam uit, had een hoge bal in eerste instantie vast, maar liet hem nog los. Stan Hagen profiteerde en schoot de 1-1 binnen. Luijkx, die tot dat moment vlekkeloos keepte, ging naar de scheidsrechter en zei dat hij omver werd gelopen. De arbiter nam de opmerking tot zich, maar bleef bij zijn beslissing. Daarna leek Vaassen even aangeslagen en ging KCVO op zoek naar de winnende treffer. Tot grote kansen kwamen beide teams niet meer. Het bleef gelijk en dat was met name voor KCVO een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.