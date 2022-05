Ook in spannende tijden blijft voetbal een uitlaatklep voor Stephan Quack

Omar Yakubu is beloften­team al lang en breed ontgroeid

Wie veronderstelt dat spectaculaire slotstukken enkel voorbehouden zijn aan halve finalewedstrijden in de Champions League was bij de Apeldoornse O23-derby tussen WSV en CSV eveneens ruimschoots aan z’n trekken gekomen. Na een 1-4 voorsprong en een rode kaart voor de bezoekers sleepten de jeugdige ‘Stierenvechters’ in een knotsgekke eindfase alsnog een gelijkspel uit het vuur. De scheidsrechter liet net zo lang doorvoetballen totdat de gelijkmaker viel.

