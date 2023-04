OWIOS wint de strijd van VSCO‘61, Heerde neemt koppositie over en VEVO wast Prins Bernhard de oren

Derde klasse Keeper Wim Riphagen hangt de handschoe­nen bij Oene aan de wilgen, maar voorlopig nog niet zijn voetbal­schoe­nen

De wedstrijd tussen de dorpsclubs van Oene en Oeken ontbrandde pas toen Marco Heersema diep in de tweede helft de bezoekers op voorsprong kopte. Het vuur bij Oene was daarvoor smeulende en laaide pas op na de openingsgoal. Tevergeefs, want in plaats van de aansluitingstreffer werd in het eindsignaal het pleit beslecht door Tim Hofenk: 0-2.