Pak slaag voor CSV Apeldoorn in Aalten, Hierden blijft winnen, SEH verkruimelt Apeldoornse Boys

derde klasse Op publieks­lie­ve­ling Jorick Priem staat bij EFC’58 even geen maat

Hoewel je op papier wellicht kon spreken van een streekderby, was daar op het veld en langs de lijn in Ermelo nauwelijks iets van te merken. EFC’58 en Elspeet slaagden er niet in om het publiek op de banken te krijgen. Uitzondering was Jorick Priem die met drie assists en een doelpunt een groot aandeel had in de 4-0 overwinning van de thuisploeg op het vooraf drie plaatsen hoger geklasseerde Elspeet.

20 november