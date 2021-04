Primeur voor Jong DVS’33: spelers onder 23 krijgen contract. ‘We leiden niet op voor de buren’

Het initiatief is afkomstig van Edmund Mijnheer, lid van de technische commissie van de club. ,,Wij staan bij de KNVB ingeschreven als opleidingsclub van de Veluwe en jongens uit de regio kunnen bij DVS de opleiding in om zichzelf te ontwikkelen. Maar de stap naar de A-selectie is enorm en dus is vorig jaart april Jong DVS’33 opgericht om de opleiding te verlengen. Deze visvijver voor de A-selectie is een elftal van jonge jongens die heel graag het hoogste willen bereiken, maar ik merk dat jongens het geduld niet kunnen opbrengen.”