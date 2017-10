Puntendeling voor CSV Apeldoorn

De beste kansen in de wedstrijd waren namelijk voor de gasten. Vlak na rust kopten zij op de lat en in de laatste minuut ging een kopbal via de grond nipt over. Beide doelpunten werden overigens gemaakt door CSV’ers. In de eerste helft maakte Jesse Perdon een eigen doelpunt en in de zeventigste minuut bezorgde invaller Fedde Timmer zijn ploeg een punt.