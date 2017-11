Rendement Martens hoger vanaf de zijkant dan als spits

Rendement

De aanvaller speelt vanaf 2009 in de hoofdmacht van FC Horst, onderbroken door een seizoen EFC’58. Opmerkelijk is dat hij niet meer in de spits staat, maar aan de zijkant. Trainer Mark Bakker probeerde dat in februari voor het eerst uit en sindsdien is het rendement van de aanvaller flink omhoog gegaan. Van de 14 treffers vorig seizoen maakte Martens er negen als vleugelaanvaller.