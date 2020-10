Robur et Velocitas blijft maar winnen, Albatross verslaat Activia

Derde klasse zondag ApeldoornEen pikstart voor Robur et Velocitas. De Apeldoornse derdeklasser zette ook haar derde wedstrijd in winst om. Ditmaal was het Colmschate dat eraan moest geloven (1-2). Albatross versloeg Activia met 2-0. WWNA ging met 3-0 onderuit tegen Brummen.

Het werd 1-2 in het voordeel van Robur et Velocitas, de ploeg van trainer Ewald de Boer, die tevreden terugkeek, hoewel het duel soms lastig was. ,,Maar de beste kansen waren wel voor ons, onder meer Luka Hendriks en Koen Donker raakten met hun mogelijkheden de lat.”

Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Vlak voor rust werd het gelijk; een eigen goal van Colmschate. Zo’n acht minuten voor affluiten was het Jeffrey van Amersfoort die de 1-2 aantekende. ,,Het was niet altijd even goed, maar we bepaalden wel grote delen van de wedstrijd. Tot aan het zestienmetergebied ging het vaak goed, maar daarna haperde het. De wind had wel grote invloed op het spel. De winst was zeker verdiend.”

Albatross hield de punten in eigen huis. Tegen Activia werd er een 2-0 zege geboekt. ,,Een terechte overwinning”, zo oordeelde de trainer van de club uit Ugchelen, Marco Wilmink. ,,Met name op basis van de tweede helft was het gewoon verdiend.”

Tijdens de eerste helft ging het nog lang gelijk op en hield Albatross-keeper Marvin de Bont zijn doel goed schoon, zo had de trainer gezien. De tweede helft werd de thuisploeg gretiger. ,,En door werklust en op de juiste momenten toe te slaan, kwamen we tot scoren.” Frank Weijn en Timo Schroduer maakten de goals. ,,Daarna moet je misschien uitlopen naar 3-0 maar dit is een prima resultaat en een goede start van de competitie.”

Voor WWNA is het avontuur in de derde klasse vooralsnog lastig te noemen. De ploeg uit Wenum-Wiesel is nog puntloos en verloor ditmaal van Brummen; 0-3. WWNA-trainer Ralph Mens hield het kort na de nederlaag. ,,Wij maakten het spel en hadden het balbezit, Brummen maakte de goals. Een geflatteerde nederlaag.”