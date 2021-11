Robur et Velocitas trekt zich terug uit beker, derby tegen CSV gaat niet door

derde klasse ‘Oudgedien­de’ Roy van der Gouw blijft Robur graag nog lang trouw

,,Ik heb geen moment twijfel gehad over doorgaan hier bij het eerste. Ondanks het feit dat heel veel vrienden nu in het tweede spelen.” Roy van der Gouw, dertigjarige ‘oudgediende’ bij Robur et Velocitas, denkt er niet aan lager te spelen. Zondag won hij met zijn ploeg de derby tegen Albatross, 4-1.

24 oktober