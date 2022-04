Robur loopt tegen muur op en mist koppositie, Albatross na rust onder de voet gelopen

Voor Robur et Velocitas was het 0-0 gelijkspel tegen ABS ‘absoluut teleurstellend’, aldus trainer Martijn Jongbloed. „We speelden een geweldige eerste helft en dringen ABS helemaal terug, maar omdat we de kansen die we krijgen niet benutten, houden we ABS in de wedstrijd. Na rust gaan zij nog compacter spelen en was het voor ons te lastig om door die muur heen te breken. De Kernzin van vandaag is dat we vergeten zijn onszelf te belonen.” Robur ziet zich de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met zeer verdedigend ingestelde tegenstander. „Sommige tegenstanders proberen al niet eens meer om er nog uit te komen. Aan de ene kant is dat een compliment voor ons, maar het maakt het ook ingewikkeld. We zullen daar iets op moeten zien te vinden.”

Robur et Velocitas - ABS 0-0.