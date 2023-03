Rood-Wit’58 haakt na nederlaag voorlopig af in titelrace: ‘Even pas op de plaats’

districtsbeker Districts­be­ker: CSV Apeldoorn maakt geen fout tegen koploper van de derde klasse D

Het aantal regionale vertegenwoordigers in de districtsbeker is in de vierde ronde flink uitgedund. De grootste verrassing kwam op naam van derdeklasser SC Overwetering, dat buurman Heino uit de vierde divisie versloeg: 2-1. In het oosten is Berkum nu een van de favorieten voor de eindzege, in het noorden zijn SC Genemuiden en d’Olde Veste nog in de race.