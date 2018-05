Scheidsrechter huilend van het veld bij Apeldoornse derby

Hulleman schiet Vaassen in blessure­tijd naar kampioen­schap

18:25 “Het is ongelooflijk dat we nog kampioen zijn geworden en dan ook nog eens in de vijftiende minuut van de blessuretijd”, aldus Vaassen-speler Remco Hulleman na de 2-1 overwinning bij Victoria Boys. Door de overwinning is Vaassen kampioen van de vierde klasse G, want concurrent Beekbergen verloor op eigen veld met 4-2 van Groen Wit’62.