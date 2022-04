SDC Putten komt met onvoldoende uit paasweekend, maar de volgende finales wachten alweer

Op eerste paasdag in april 2004 liet Co Adriaanse bij AZ zijn spelers na een nederlaag naar paaseieren zoeken. Onder andere Martijn Meerdink en Denny Landzaat zochten zich een slag in de rondte, maar vonden geen enkel ei. Later bleek dat hun coach geen paaseieren verstopt had. Voor straf. Bij SDC Putten wanhopen ze niet als het even iets minder gaat. Oké, de wedstrijd in Aalten bij AZSV leverde drie bonuspunten op, maar vlak voor het paasweekeinde zakte de ploeg van Mark Bakker door de ondergrens tegen concurrent Berkum. Om op tweede paasdag opnieuw ten onder te gaan tegen De Dijk.