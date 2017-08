SDC Putten op afgekeurd kunstgras

Het hoofdveld van JVC wordt een keer in de twee jaar onderworpen aan een controle door een extern bedrijf. ,,Het is niet zo dat ons veld helemaal is afgekeurd", reageert Werner Branje, vice-voorzitter van JVC. ,,Alleen beide doelgebieden moeten worden vervangen. Dit zal de gemeente doen, want die verhuren het veld aan ons. Zij zullen een gedeelte aan zijkant van het veld, voor de dug-outs, erin leggen.’’