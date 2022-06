SEH heeft in Lienden de perfecte opwarmer voor het slotakkoord

De wedstrijd is 47 minuten oud als Christijan Vondeman zich achter een vrije trap op het randje van de 16 zet. Via een flipperkast van ledematen slaat de bal binnen in het doel. Het is 3-1 en zo’n 15 jonge fans die achter het doel zitten stormen het veld in om de treffer met de spelers te vieren. Iedereen bij SEH lijkt te beseffen: dit klusje is geklaard.