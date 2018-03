Sparta Nijkerk haalt Schols van Cambuur

CSV: discipline en duidelijkheid

10:44 Jeroen Burghout moet als 'crisismanager' CSV Apeldoorn voor de hoofdklasse zien te behouden. Met zijn 33 jaar is de Apeldoorner relatief jong, maar leeftijd is voor hem 'maar een getal'. ,,Ik was 24 toen ik begon als hoofdtrainer, in de tweede klasse bij Albatross, en naar de eerste klasse promoveerde."