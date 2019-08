Speelschema bekend: Apeldoornse derby-dag op 10 november

Voor het gedegradeerde CSV Apeldoorn is het even wennen aan de namen van de tegenstanders. De Orderbosbewoners beginnen het seizoen in de 1e klasse D op 21 september met een thuiswedstrijd tegen KHC uit Kampen. Nunspeet en Hierden beginnen in dezelfde afdeling beiden met een uitduel, tegen respectievelijk DOS Kampen en SDV Barneveld.

Eerbeekse Boys debuteert in de derde klasse A en begint daarin tegen DVE-Trajanus uit Nijmegen. In 3B begint het eveneens gepromoveerde Zeewolde ook thuis: tegen Terschuurse Boys. Elspeet, nieuwkomer in de derde klasse C, begint thuis tegen Oene.

Derby

De twee hoogst spelende zondagclubs in Apeldoorn treffen elkaar voor het eerst op 10 november. WSV en Columbia spelen dan tegen elkaar in de tweede klasse J op sportpark De Voorwaarts. De return bij Columbia is op 9 februari. Het is op beide dagen sowieso derby-day in Apeldoorn, want ook het Ugchels-Apeldoornse onderonsje tussen Albatross en Robur et Velocitas in de derde klasse B staan op deze dagen gepland.