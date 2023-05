Streep door de rekening van WSV, Dylan de Bruin vertrekt naar MASV: ‘Het gevoel moet goed zijn, en dat is het geval’

De Arnhemmers, die de titel voor het grijpen hebben in de eerste klasse D, benaderden De Bruin vorige week daags na hun last-minute zege (1-2) in Apeldoorn. Hoewel de maker van de WSV-goal eigenlijk al had toegezegd om zijn huidige club trouw te blijven, zwichtte hij voor de belangstelling van de Midden Arnhemse Sportvereniging.

,,Ik heb het heel goed naar m’n zin bij WSV. We hadden wel afgesproken dat wanneer zich een ambitieuze club zou melden, dat ik daarmee in gesprek mocht gaan. Zondag speelden wij tegen MASV. Maandag zochten ze contact met me. Dinsdagavond hebben we gesproken en toen kwamen we eigenlijk direct rond. Ik had meteen een goede klik met trainer Dennis van Beukering. Er hebben best wel veel clubs geïnformeerd, maar het gevoel moet bij mij ook goed zijn. Dat is zondermeer het geval. MASV heeft ambitieuze plannen”, wil de Apeldoornse goalgetter ook in de vierde divisie zijn trefzekerheid onder bewijs stellen.