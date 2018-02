Strijd tussen Rohda en Colmschate

WSV verrast Bon Boys

18 februari Dankzij energiek spel heeft WSV de punten in eigen huis gehouden. De Apeldoorners vochten voor elke meter, speelden met name voor rust prima en versloegen nummer drie Bon Boys. Dit alles gebeurde onder de nieuwe hoofdtrainer Piet Panman, die genoten had van zijn ploeg. Hij zag Rachid Boughalab voor rust en Ife Oduguwa na de pauze scoren; eindstand 2-0.