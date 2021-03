Tim stopt (31) direct met voetbal: van veel publiek langs de lijn naar de stilte langs de waterkant

Voor de amateur­voet­bal­lers is september een stipje aan de horizon, dan staat de volgende wedstrijd gepland

24 februari Voor het tweede jaar op rij is de competitie in het amateurvoetbal voortijdig afgebroken. De voetbalbond KNVB ziet geen mogelijkheid het seizoen af te maken, omdat de coronamaatregelen tot half maart gelden en normaal trainen onmogelijk is. De blik moet ver vooruit, naar september.