Topscorersrubriek: Al Haydar viert met Sparta succesje na rumoerige week

De verdediger uit Amersfoort vond dat er ‘bepaalde krachten vrijkwamen in het elftal na een rumoerige week’. ,,Dat is niks ten nadele van de vorige trainer, maar heeft effect gehad, want het resultaat was positief. Soms helpt een negatieve actie om voor opschudding te zorgen en dat is wel gebleken. Het was heerlijk om weer eens drie punten te pakken.’’ Na de trainerswissel liet interimcoach Ferry Hendrikse de Nijkerkers in een 4-4-2-formatie acteren. ,,Maar het gaat om de type spelers en de uitvoering. Andere spelers kregen een kans en we speelden iets meer op de aanval. Tot nu toe heeft het voor een training en een wedstrijd goed geholpen maar één zwaluw maakt nog geen zomer.’’