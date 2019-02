Urk speelt gelijk in topper tegen Excelsior’31

DAK ERAF Futsal Apeldoorn geeft zege weg in knotsgek duel

15:52 In een knotsgekke wedstrijd heeft Futsal Apeldoorn op onbegrijpelijke wijze verloren van Groene Ster. In Vlissingen kwam de ploeg van trainer Youssef el Badey met 0-4 en 3-6 voor, maar uiteindelijk hield de thuisploeg de drie punten in eigen huis: 7-6.