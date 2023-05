Van de hel, naar de hemel en het vagevuur: voor VVOG is de slotronde een achtbaan van emoties

vierde divisie Opmars van Berkum leidt niet tot een plaats in de nacompeti­tie: ‘Dit zag je toch aankomen, niet dan?’

Ze willen best nog even door, de aanvallers op leeftijd van Berkum. Nu iedereen fit is loopt het lekker bij de Zwollenaren. Maar ondanks de winst tegen Ajax (4-2) blijft een plaats in de nacompetitie uit.