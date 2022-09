Van der Wijk is op z’n plek bij Nunspeet, daar doet het verlies in de seizoensopening niets aan af

Bekervoetbal Apeldoorn Jamarro Diks wil het hele seizoen belangrijk zijn voor Columbia

Zes jaar nadat hij in het shirt van het Slowaakse AS Trencin aan Champions League-voetbal mocht ruiken staart Jamarro Diks zich niet meer blind op een profcarrière. Op 27-jarige leeftijd merkt de kersverse vader inmiddels hoeveel voldoening luiers verschonen voor de bijna drie weken oude Jaivey en het voetballen in de eerste klasse bij Columbia schenkt.

4 september