Van Schoonhoven boekt succes met Klarenbeek, en is nog niet klaar: ‘Stabiele hoofdklasser worden’

eerste klasse Toby Kuhnen is helemaal terug bij WSV na hardnekki­ge hielspoor­bles­su­re

Hij is weer helemaal terug en dat werd naar eigen zeggen tijd ook. Toby Kuhnen maakte vorige week zijn flitsende rentree als invaller op de velden bij WSV. Zondagmiddag stond hij voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis, in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen RKHVV. Hij blikt terug op een periode vol frustratie. ,,Die stekende pijn is niet prettig bij een hielspoorblessure.”

20 november