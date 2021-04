‘Veluwe League’ geschrapt door corona: ‘Te weinig tijd om programma af te draaien’

De Veluwe League zou aankomende zaterdag van start gaan met VVOG, DVS’33, SDC Putten en CSV Apeldoorn als deelnemende clubs. Maar voor het zover is heeft de organisatie de stekker eruit getrokken. ,,In het opbouwplan van de overheid staat de verwachting dat er vanaf 11 mei weer volledig getraind mag worden inclusief 27+. Maar gezien de ontwikkelingen die er nu zijn, vragen wij ons af of dat überhaupt gaat gebeuren. Dan moet je nog twee a drie weken met de volledige groep trainen voor je wedstrijden kunt gaan spelen. Om in juni nog het hele programma af te werken is wat ons betreft te kort dag’’, legt voorzitter Fred Moll van initiator VVOG uit. De werkgroep, met daarin ook vertegenwoordigers van de andere clubs, heeft op Koningsdag besloten dat stoppen beter is dan te blijven uitstellen. ,,We trekken nu de stekker eruit en geven daarmee duidelijkheid. Het lijkt ons beter om niet meer te beginnen, want DVS’33 en wij beginnen in juli alweer met de voorbereiding. Dan kunnen we niet meer van de spelers verwachten dat ze daarvoor ook nog de Veluwe League gaan spelen.”