Vlag kan uit bij CSV Apeldoorn en EFC’58, VVOG en SDC Putten moeten in de herkansing

Derde klasse Het is weer even feest bij VIOS Vaassen na winst in de derby tegen Oene

Een heerlijk voetbalgevecht op een zonnige middag in Vaassen is precies wat VIOS nodig had. Het zit weer even mee. In de derby tegen Oene wordt terecht gewonnen: 2-0. Genoeg reden voor een feestje na een moeilijke periode.

15 mei