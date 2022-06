Voetbalsters DVS’33 willen hogerop: ‘Meer aanzien en focus op prestatie’

De ambitie om hogerop te willen, is afgelopen seizoen ontstaan, toen het team vijfde werd in de tweede klasse. Diede Giezen van de werkgroep vrouwen wil dat het eerste vrouwenteam meer aanzien krijgt binnen de club. „Net zoals het eerste bij de mannen het boegbeeld van de vereniging is, moeten de vrouwen dat ook worden. Onze focus was te breed, die gaat vanaf nu meer op het eerste vrouwenteam. Het verenigingsbestuur staat achter ons, we krijgen ook een bestuursfunctie vrouwenvoetbal. Dat is een grote stap, want voorheen werd het vrouwenvoetbal binnen DVS niet echt serieus genomen.”