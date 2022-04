VSCO’61 pakt weer de volle buit tegen Owios in een wedstrijd vol verhalen en emoties

Op 7 maart 2020 stonden OWIOS en VSCO’61 voor het laatst tegenover elkaar op een gevuld sportpark. Het werd 1-0 voor de Oldebroekers. Twee dagen later schudden Mark Rutte en Jaap van Dissel elkaar nog de hand, terwijl dat eigenlijk al niet meer mocht en de rest is geschiedenis. Maar het oude normaal went ook weer snel, zo blijkt. Sportpark De Heughte is zaterdagmiddag weer lekker volgelopen voor de derby met zo’n 800 toeschouwers en de entree van de spelers is door niemand waar te nemen door de dikke rookpluimen die over het veld hangen.